Со стен замка Аллы Пугачевой начали счищать мох

Замок певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь начали готовить к продаже

Дом певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь начали активно очищать, узнал Telegram-канал Mash. Со стен замка и с ворот убирают наросший мох.

Канал пишет, что дом готовят к продаже, но не приводит никаких подробностей потенциальной сделки. На видео запечатлен один из работников, который занимается очисткой. Со своей стороны архитектор Вера Горлицына отмечает, что мох, наоборот, стоило бы оставить. Дело в том, что он растет на специальных сланцевых камнях из Германии, а его появления ждали 10 лет.

Shot писал, что дом народной артистки уже постепенно приходит в упадок. С крыши и труб отваливается кирпичная кладка, на некоторых участках можно заметить следы ржавчины. В особняке при этом бывают помощники, которые следят за его состоянием. По оценкам экспертов, на содержание дома у супругов уходит около 500 тысяч рублей в месяц.

Некоторые риелторы считают, что замок не получится продать. Например, Алина Правоторина говорила, что проект оказался слишком уникальным и на пользу ему это не пошло. «Сегодня в моде современные ремонты, такие как минимализм, скандинавский стиль, джапанди. Кто купит этот замок? У него нет целевой аудитории», — предполагает она.