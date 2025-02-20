Соседи Пугачевой и Галкина захотели взорвать их замок

Соседи Пугачевой и Галкина призвали взорвать их замок в деревне Грязь

Соседи певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) по деревне Грязь захотели уничтожить их замок. Об этом сообщает News.ru.

Местный житель, с которым побеседовало издание, заявил, что дом знаменитостей следует взорвать, потому что ему там не место. «Устроили Куршавель, а у нас тут деревня. Пусть конфисковывают, но ничего не получится у них», — сказал он.

Собеседник издания подчеркнул, что ему безразлична судьба замка и его владельцев.

Ранее стало известно, что деревенские соседи звезд готовят на них коллективную жалобу. По их словам, после отъезда пары из замка в домах других жителей полилась ржавая вода.