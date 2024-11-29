Телеведущий Якубович отказался от предложения сбрить усы за 10 миллионов рублей

Известный советский и российский телеведущий Леонид Якубович отказался от предложения сбрить усы за миллионы рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, в середине ноября Якубовичу предложили сбрить усы для видео на новогодний корпоратив. Однако телеведущий отказался, несмотря на то, что за участие в развлекательном ролике ему предлагали 10 миллионов рублей.

При этом, отмечает Mash, стоимость выступления Якубовича на новогоднем корпоративе составляет 2,75 миллиона рублей. За эту сумму телеведущий предлагает четыре часа работы, в том числе и импровизацию. В его райдер, добавляет издание, входят сырная и мясная тарелки в гримерке, а также виски. Кроме того, ведущий требует, чтобы за ним приезжали такие машины, как Mercedes S-класса, Audi A8 или BMW 7.

Ранее стал известен райдер российского стендап-комика Алексея Щербакова. Сообщалось, что в него входят фрукты, ягоды и вода. Стоимость выступления Щербакова на новогоднем корпоративе составляет от 4,5 до 6 миллионов рублей.