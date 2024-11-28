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10:23, 28 ноября 2024Интернет и СМИ

Раскрыт райдер звезды «Что было дальше?» Щербакова

В райдер стендап-комика Алексея Щербакова входят фрукты, ягоды и вода
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Dj Melot / Youtube

Раскрыт райдер известного российского стендап-комика, звезды интернет-шоу «Что было дальше?» Алексея Щербакова на новогодних корпоративах. Подробности приводит Shot в Telegram.

Сообщается, что команда юмориста предлагает два варианта проведения мероприятия, посвященного Новому году. Первый сценарий предполагает 30-минутное выступление Щербакова, включающее шутки о сотрудниках компании. Такой формат, по данным издания, будет стоить заказчикам два миллиона рублей в середине декабря или три миллиона рублей в конце месяца. Во втором же сценарии Щербаков будет работать в качестве ведущего с другим юмористом в течение четырех часов. Стоимость такого выступления комика в середине декабря составит 4,5 миллиона рублей, ближе к Новому году — 6 миллионов рублей.

Shot рассказал, что в райдер Щербакова входят фрукты, ягоды и вода. Также на время выступления он просит обеспечить его микрофоном и стулом без спинки. Помимо этого, в список требований юмориста включено такси бизнес-класса.

Ранее концертный директор Ольга Оркина рассказала о райдере телеведущего Ивана Урганта. По ее словам, в него входят чай, кофе, фрукты, мясная и рыбная нарезка. Оркина подчеркнула, что во время выступлений ведущий не пьет алкоголь.

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