Раскрыт райдер Ивана Урганта

Концертный директор Оркина: Ургант не пьет алкоголь во время ведения мероприятия

Концертный директор Ольга Оркина раскрыла райдер телеведущего Ивана Урганта и его запреты в работе. В разговоре с порталом «Страсти» она заявила, что Ургант не пьет алкоголь во время ведения мероприятия и не разрешает заходить к нему в гримерку, когда он работает со сценарием.

Оркина рассказала, что в гримерке ведущего должны быть мясная и рыбная нарезка, овощи, фрукты, чай и кофе. «Никакого алкоголя, даже самого элитного и бесконечно дорогого. Иван не позволяет себе выпивать в течение мероприятия», — назвала она еще одно условие в райдере шоумена.

Концертный директор добавила, что категорически запрещается заходить перед мероприятием в гримерку к Урганту. Она объяснила, что перед выходом на сцену ведущий усиленно работает со сценарием. «Он много и качественно готовился к каждой съемке, мероприятию», — подчеркнула Оркина, рассказывая о телеведущем.

Ранее актер и телеведущий Сергей Светлаков признался, что ему не хватает на телевидении Ивана Урганта, и назвал его незаменимым. По мнению артиста, подрастающему поколению, которое хочет работать на ТВ, следовало бы учиться у шоумена.