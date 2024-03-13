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17:31, 13 марта 2024Интернет и СМИ

Светлаков заявил о незаменимости Урганта

Шоумен Светлаков заявил, что ему не хватает Урганта на телевидении

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков заявил, что ему не хватает на телевидении шоумена Ивана Урганта. Отношение к нему артист раскрыл в беседе с РБК Life.

«Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает», — высказался Светлаков об Урганте. Он также счел, что подрастающему поколению, которое хочет работать на телевидении, следовало бы учиться у шоумена. По словам Светлакова, Урганту, в свою очередь, стоило бы открыть школу телевидения.

Он также указал, что сравнение программ «Вечерний Ургант» на Первом канале и «Шоу Воли» на ТНТ сейчас неуместно. По мнению Светлакова, комик Павел Воля сделал проект, похожий на другие вечерние шоу, а не исключительно на программу Урганта. «Чем больше было бы таких шоу, причем на разных каналах, с разными лицами, с разными героями и рубриками, тем было бы лучше для нашего зрителя», — добавил актер.

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Ранее известный телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, над чем работает Иван Ургант после приостановки съемок его вечернего шоу на Первом канале. По его словам, Ургант продюсирует проекты, которые «не очень на виду».

Программу «Вечерний Ургант» и ряд других развлекательных программ Первый канал перестал транслировать в феврале 2022 года. Представители канала заявили, что хотят сделать упор на общественно-политические программы. После этого неоднократно появлялись слухи о закрытии программы, но Первый канал опровергал эти сведения.

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      Маргарита Щигарева
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