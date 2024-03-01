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09:03, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Известный телеведущий рассказал о новой работе Урганта

Ведущий Ширвиндт заявил, что Ургант живет в России и работает продюсером
Иван Ургант

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал о том, какими проектами занимается его коллега Иван Ургант после приостановки съемок его вечернего шоу на Первом канале. О новой работе Урганта он рассказал в интервью для YouTube-канала Sheinkin40.

«Он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду. Он их как продюсер делает. Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя», — сказал ведущий.

Он также предположил, что Ургант пребывает в не очень хорошем настроении из-за отсутствия съемок. «Если ты по непонятным причинам лишился того, где ты был как рыба в воде, где тебя боготворили и ты был на своем месте, и вдруг почему-то ты не на нем (...). Я думаю, что настроение не очень хорошее», — порассуждал ведущий.

Ранее Ширвиндт рассказал о конфликте с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. По словам ведущего, Эрнст накричал на него за то, что Ширвиндт раскритиковал программу «Давай поженимся!».

Программу «Вечерний Ургант» и ряд других развлекательных программ Первый канал перестал транслировать в феврале 2022 года. Представители канала заявили, что хотят сделать упор на общественно-политические программы. После этого неоднократно появлялись слухи о закрытии программы, но Первый канал опровергал эти сведения.

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