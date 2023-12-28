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12:35, 28 декабря 2023Интернет и СМИ

Известный телеведущий рассказал о конфликте с Эрнстом

Ширвиндт рассказал, что Эрнст накричал на него из-за шоу «Давай поженимся!»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известный российский телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что однажды гендиректор Первого канала Константин Эрнст накричал на него из-за шоу «Давай поженимся!». Подробностями конфликта он поделился в интервью литературному критику Галине Юзефович, запись их беседы доступна на YouTube.

По словам Ширвиндта, инцидент произошел, когда вместо его программы «Хочу знать» на Первом канале стали показывать шоу «Давай поженимся!». Во время встречи с Эрнстом телеведущий раскритиковал новую передачу, чем разозлил его.

«Я говорю: "Кость, наша программа такая чистая, добрая, вдруг эта чернуха, порнуха встала на ее место". Как он начал на меня орать. Из этого я понял, что это его проект. [Он спросил:] "А ты знаешь, сколько разводов в стране? А ты знаешь, как семьи рушатся?" Я говорю: "Нет, не знаю". [Он ответил:] "Вот эта программа создана, чтобы порушить систему"», — вспомнил он детали разговора.

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Телеведущий добавил, что в итоге смирился с тем, что его передачу убрали из эфира.

В конце августа передача «Давай поженимся!» вернулась на Первый канал после длительного перерыва. Программу временно убрали из сетки вещания телеканала в феврале 2022 года. По словам ведущей Ларисы Гузеевой, новые выпуски шоу посвящены созданию семьи и здоровых отношений.

Михаил Ширвиндт — российский телеведущий и кинопродюсер, сын актера Александра Ширвиндта. Прославился как ведущий программ «Дог-шоу "Я и моя собака"» и «Хочу знать».

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      Олег Давыдов
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