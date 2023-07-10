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18:04, 10 июля 2023Интернет и СМИ

Гузеева раскрыла подробности о новых выпусках «Давай поженимся!»

Ведущая Гузеева: новые выпуски «Давай поженимся!» будут ориентированы на создание семьи

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Известная российская актриса, ведущая Первого канала Лариса Гузеева рассказала, что новые выпуски шоу «Давай поженимся!» будут посвящены созданию семьи и здоровых отношений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

«Наш дружный коллектив снова объединяется в любимом доме с названием "Давай поженимся!". Эта программа про то, как создавать, а не разрушать или обсмеивать. И новые выпуски будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений», — раскрыла подробности возвращения шоу Гузеева.

О возвращении «Давай поженимся!» в эфир стало известно 15 июня, во время Петербургского международного экономического форума. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что первые выпуски программы выйдут в конце месяца. Тогда Гузеева отказалась комментировать возобновление съемок.

В январе другая ведущая передачи Роза Сябитова предлагала пригласить в качестве ведущей программы певицу Клаву Коку. Этот выбор сваха объяснила тем, что в передаче необходим взгляд молодого поколения.

«Давай поженимся!» и другие развлекательные программы убрали из сетки вещания Первого канала в феврале 2022 года. В пресс-службе объяснили, что упор будет сделан на трансляцию общественно-политических передач. В сентябре того же года канал начал возвращать на экраны шоу подобного формата.

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    Мария Большакова
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