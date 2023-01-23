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13:42, 23 января 2023Интернет и СМИ

Сваха из «Давай поженимся!» предложила новую ведущую для шоу

Роза Сябитова предложила пригласить Клаву Коку в качестве новой ведущей «Давай поженимся!»
Клава Кока

Клава Кока. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова опубликовала в Telegram пост, в котором предложила внести несколько изменений в проект. В частности, она заявила, что хотела бы видеть в качестве ведущей передачи представительницу молодежи.

По мнению Сябитовой, в шоу «Давай поженимся!» необходимо изменить подачу материала. «Например, пригласить молодую и талантливую ведущую, которая представит молодое поколение и будет отражать мнение молодежи. Спор между поколениями всегда интересно смотреть, и эти программы рейтинговые», — уточнила сваха.

В качестве новой ведущей программы она предложила певицу Клаву Коку. Также Сябитова считает, что в «Давай поженимся!» следует приглашать новых героев, которые будут отражать нынешнее время. «При этом (я считаю) [надо] оставить концепт программы, так как именно он делает ее уникальной, не похожей на другие программы», — отметила она.

Шоу «Давай поженимся!», а также ряд других развлекательных передач Первого канала, перестали выходить в эфир с конца февраля 2022 года. На фоне спецоперации на Украине телеканал изменил сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности. 2 сентября гендиректор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что телеканал начнет постепенно возвращать в сетку вещания развлекательные программы, однако новые выпуски «Давай поженимся!» так и не вышли. При этом телеканал опроверг слухи о закрытии шоу.

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Олег Давыдов
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