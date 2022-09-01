Первый канал прокомментировал слухи о закрытии «Давай поженимся!»
Первый канал опроверг сообщения о закрытии программы «Давай поженимся!»
Первый канал опроверг сообщения о закрытие программы «Давай поженимся!». Об этом со ссылкой на пресс-службу канала сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Не подтверждаем закрытие», — сообщили в пресс-службе.
Ранее о закрытии программы сообщил портал CT News. Отмечалось, что съемки нового сезона не планируются и передача больше не будет выходить в эфир.
16 августа стало известно, что ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева будет вести еще одно популярное шоу на Первом канале. Руководство канала предложило ей заменить шоумена Дмитрия Нагиева в музыкальной программе «Голос 60+», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала.