Первый канал прокомментировал слухи о закрытии «Давай поженимся!»

Первый канал опроверг сообщения о закрытии программы «Давай поженимся!»

Первый канал опроверг сообщения о закрытие программы «Давай поженимся!». Об этом со ссылкой на пресс-службу канала сообщила радиостанция «Говорит Москва».

«Не подтверждаем закрытие», — сообщили в пресс-службе.

Ранее о закрытии программы сообщил портал CT News. Отмечалось, что съемки нового сезона не планируются и передача больше не будет выходить в эфир.

16 августа стало известно, что ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева будет вести еще одно популярное шоу на Первом канале. Руководство канала предложило ей заменить шоумена Дмитрия Нагиева в музыкальной программе «Голос 60+», сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе телеканала.