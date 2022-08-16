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Гузеева станет ведущей еще одного популярного шоу на Первом канале

Лариса Гузеева станет ведущей шоу «Голос 60+» на Первом канале вместо Дмитрия Нагиева

Фото: Тарас Литвиненко / РИА Новости

Актриса Лариса Гузеева станет ведущей популярной музыкальной программы «Голос 60+» вместо шоумена Дмитрия Нагиева. О том, что артистка будет вести еще одно шоу на Первом канале, помимо «Давай поженимся!», «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмет творческую паузу. Прошлый "Голос" как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен», — рассказал главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого канала Юрий Аксюта.

Гузеева в свою очередь призналась, что предложение стать ведущей «Голос 60+» стало для нее неожиданностью. По словам телеведущей, она очень волнуется из-за новой должности. «В раскрученные проекты всегда очень сложно входить. Даже если ты прыгнешь выше головы, тебя все равно будут сравнивать, и ты будешь раздражать», — рассудила Гузеева. Вместе с тем она отметила, что готова к критике в свой адрес.

Ранее стало известно, что в эфир Первого канала вернется вся линейка музыкальных шоу: «Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+». Отмечалось, что открывать сезон будет шоу с исполнителями старшего поколения. Телеканал также объявил имена наставников в новом сезоне программы. Ими стали певица Елена Ваенга, музыкант Валерий Сюткин, артист Александр Малинин и композитор Игорь Корнелюк.

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Маргарита Щигарева
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