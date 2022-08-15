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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос 60+»

Наставниками нового сезона «Голос 60+» на Первом канале станут Сюткин, Ваенга и Корнелюк

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос 60+» на Первом канале. О возвращении музыкального шоу сообщила пресс-служба Первого канала.

Отмечается, что в эфир вернется вся линейка музыкальных шоу: «Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+». Открывать сезон будет шоу с исполнителями старшего поколения. Наставниками в нем станут певица Елена Ваенга, музыкант Валерий Сюткин, артист Александр Малинин и композитор Игорь Корнелюк.

«В течение лета в телецентре "Останкино" проходили кастинги, в которых приняли участие самые яркие вокалисты из числа заявившихся на конкурс. Уже завтра стартуют съемки слепых прослушиваний пятого сезона "Голос 60+", а премьера шоу в эфире Первого ожидается в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, конкурировать между собой на сцене будут как опытные исполнители, так и любители. Среди них будут представители самых разных профессий — скульптор, врач-анестезиолог, педагоги, сварщик, офицеры в отставке, крановщица, инженеры и так далее. Финал шоу пройдет в прямом эфире, где в ходе голосования зрители определят победителя сезона.

В декабре 2021 года генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что после смерти одного из наставников, певца и композитора Александра Градского, организаторы шоу решили никем не заменять его место в проекте и оставить кресло артиста пустым.

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Денис Савосин
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