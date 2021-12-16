Раскрыто будущее шоу «Голос» после смерти Градского

На Первом канале определились с будущим шоу «Голос» после смерти одного из наставников, певца и композитора Александра Градского. Подробности раскрыл источник со съемочной площадки в беседе со StarHit.

По данным издания, создатели музыкального проекта решили оставить кресло артиста пустым. «Нового наставника не будет 100 процентов», — подчеркнул источник. Отмечается, что ученики Градского будут и дальше бороться в команде его имени.

Ранее сообщалось, что создатели «Голоса» обсуждают три возможных варианта будущего проекта. Согласно первому сценарию, кресло музыканта займет его старший сын Даниил. Другой вариант предполагает, что вместо Градского будут использовать его голограмму. Суть третьего заключается в том, что кресло артиста останется пустым, а его учеников распределят между другими наставниками.

О смерти Градского стало известно 28 ноября. Причиной стал инфаркт головного мозга. Уточнялось, что здоровье 72-летнего музыканта ухудшилось после перенесенной в сентябре коронавирусной инфекции.