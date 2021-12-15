Стали известны три возможных варианта будущего шоу «Голос»

На Первом канале обсуждают три возможных варианта будущего музыкального шоу «Голос» после смерти одного из наставников проекта, певца и композитора Александра Градского. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источник.

Согласно первому сценарию, место музыканта может занять его старший сын Даниил. Другой вариант предполагает, что вместо Градского в шоу будут использовать его голограмму. Суть третьего заключается в том, что кресло артиста останется пустым, а участников команды Градского распределят между другими наставниками: Димой Биланом, Леонидом Агутиным и Пелагеей.

Как стало известно источнику, третий вариант является наиболее возможным. Отмечается, что о том, какое именно решение примут создатели проекта, станет известно 17 декабря.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что занять кресло наставника шоу «Голос» может певица Лариса Долина. При этом он отметил, до конца текущего сезона проекта не следует отдавать место Градского другому музыканту.

Также сообщалось, что дальнейшую судьбу «Голоса» будет решать голландская компания Talpa — владелец франшизы телевизионных конкурсов The Voice. Ранее правообладатели не сталкивались с тем, что наставник умирал во время съемок сезона.

Градский умер 28 ноября, ему было 72 года. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Осенью состояние здоровья музыканта ухудшилось после перенесенного коронавируса.