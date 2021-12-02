Пригожин высказался о возможной замене Градского в «Голосе»

Заменить недавно скончавшегося народного артиста и композитора Александра Градского в шоу «Голос» может певица Лариса Долина. Об этом сообщил продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Life.

«Если говорить о замене, то такого калибра профессиональным человеком может быть только Лариса Александровна Долина. Я вижу либо никого, либо Ларису Долину. Это мое мнение», — сказал он.

По словам продюсера, до конца текущего сезона проекта не стоит кого-либо сажать на место Градского. «Это было бы честно. Но те люди, которых отобрали, их нужно распределить между другими тремя. Либо взять Долину. Она просто босс музыки», — сказал он.

Градский скончался в Москве 28 ноября. Его доставили в больницу с подозрением на инсульт. К ухудшению здоровья привела перенесенная артистом в сентябре коронавирусная инфекция. Ему было 72 года.

Александр Градский выпустил более 40 альбомов. Он принял участие в работе над несколькими десятками фильмов как композитор и певец, включая «Свой среди чужих, чужой среди своих», «С любимыми не расставайтесь», «Узник замка Иф», мультфильмы «Голубой щенок» и «Перевал». В 2010-х артист стал одним из наставников в популярном телепроекте «Голос».