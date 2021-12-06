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Судьбу шоу «Голос» после смерти Градского решат за границей

StarHit: судьбу шоу «Голос» после смерти Градского решит правообладатель формата Talpa
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Фото: Globallookpress.com

Дальнейшую судьбу шоу «Голос» на Первом канале будет решать голландская компания Talpa — владелец франшизы телевизионных конкурсов The Voice. Об этом пишет StarHit со ссылкой на источник из съемочной группы.

Собеседник издания пояснил, что ранее правообладателям не приходилось сталкиваться со смертью наставников прямо в период шоу. При этом у «Голоса» достаточно жесткие правила, и каждое отступление от них должно быть согласовано с заграничными разработчиками формата. «Шаг вправо, шаг влево — расстрел, а точнее — суд и большие штрафы с последующим запретом на трансляцию. Поэтому-то и нельзя просто взять и заменить наставника или упразднить четвертое кресло, распределив участников команды Градского между Пелагеей, Димой Биланом и Леонидом Агутиным», — пояснил источник.

Поэтому, по его словам, сейчас продюсеры российской версии шоу пытаются найти выход и согласовывают с голландцами возможные сценарии. Собеседник издания подчеркнул, что окончательное решение примет правообладатель франшизы. При этом далеко не все подопечные Александра Градского согласны перейти к другому наставнику.

Последний выпуск шоу, в котором успел сняться Александр Градский, выйдет в эфир 10 декабря. Дальше должны последовать прямые эфиры.

Ранее сообщалось, что создатели проекта после смерти Градского не стали переснимать записанные ранее с его участием эпизоды десятого сезона. Снятый 18 ноября выпуск вышел в эфир 3 декабря. На Первом канале заявили, что считают долгом довести этот сезон «Голоса» до конца в память об исполнителе.

Александр Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга.

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