Проект «Голос» посвятят памяти Градского

Музыкальный проект «Голос» на Первом канале посвятят певцу, композитору Александу Градскому, об этом рассказал ведущий проекта Дмитрий Нагиев в эфире программы.

Он напомнил, что Градский в последнее время чувствовал себя плохо, но даже с «нестабильным» здоровьем не оставлял команду без поддержки. По мнению Нагиева, артист считал это своим долгом. «А мы, в свою очередь, считаем своим долгом показать то, над чем мастер работал. Не человек ушел из жизни, ушел из жизни целый мир. Этот проект мы посвящаем памяти маэстро, нашего учителя и друга», — подчеркнул он.

Ведущий признался, что Градский оказался не только наставником по проекту, но учителем по жизни. Он назвал его мудрым, «непреклонным и бесстрашным».

Создатели проекта после смерти певца не стали переснимать записанные ранее с Градским эпизоды десятого сезона. Снятый 18 ноября выпуск вышел в эфир 3 декабря. На Первом канале заявили, что считают долгом довести этот сезон «Голоса» до конца в память об исполнителе. Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга.

