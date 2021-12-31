Назван победитель десятого сезона шоу «Голос»

Победителем десятого сезона телевизионного проекта «Голос» на Первом канале стал Александр Волкодав из команды певицы Пелагеи, видео финала опубликовано на YouTube-канале проекта.

Десятый сезон музыкального конкурса завершился в четверг, 30 декабря. В тройку финалистов также вошли Ернар Садербаев из команды певца Димы Билана и Алишер Каримов из команды композитора Александра Градского. Александр Волкодав, набравший 53,3 процента голосов, был назван победителем.

Кресло скончавшегося Александра Градского пустовало. Ведущий шоу Дмитрий Нагиев выразил благодарность всем наставникам проекта. «После смерти Градского показалось, будто мы потеряли наш самый главный центр притяжения», — признался певец Леонид Агутин.

Ранее десятый сезон «Голоса» посвятили Градскому. Организаторы заявили, что считают долгом довести этот сезон до конца в память об исполнителе. Градский ушел из жизни в возрасте 72 лет. Он скончался 28 ноября от инфаркта головного мозга.