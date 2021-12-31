Финалист «Голоса» спел в «дуэте» со скончавшимся в ноябре Градским

Финалист десятого сезона шоу «Голос» Алишер Каримов смог исполнить песню в «дуэте» со своим наставником, певцом Александром Градским, который скончался 28 ноября, видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Музыканта «оживили» на большом экране, который был установлен позади сцены. На нем показали исполняющего песню «Как молоды мы были» Градского. Благодаря этому Каримов смог выступить вместе с наставником. «Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — признался он.

В финал песенного конкурса вышли Ернар Садербаев из команды певца Димы Билана, Алишер Каримов из команды композитора Александра Градского и Александр Волкодав из команды Пелагеи. Последний победил в проекте, набрав 53,3 процента голосов.

Александр Градский, который был одним из наставников в десятом сезоне, умер в ноябре от инфаркта головного мозга. Организаторы заявили, что проект посвящают его памяти.