Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Финалист «Голоса» спел в «дуэте» со скончавшимся в ноябре Градским

В финале десятого сезона шоу «Голос» «оживили» певца Александра Градского
Начало событий в новости Назван победитель десятого сезона шоу «Голос»

Кадр: YouTube / The Voice Russia

Финалист десятого сезона шоу «Голос» Алишер Каримов смог исполнить песню в «дуэте» со своим наставником, певцом Александром Градским, который скончался 28 ноября, видео опубликовано на YouTube-канале проекта.

Музыканта «оживили» на большом экране, который был установлен позади сцены. На нем показали исполняющего песню «Как молоды мы были» Градского. Благодаря этому Каримов смог выступить вместе с наставником. «Я ощущаю, что он рядом. Когда выходил на сцену в полуфинале, понимал, что он находится где-то тут», — признался он.

В финал песенного конкурса вышли Ернар Садербаев из команды певца Димы Билана, Алишер Каримов из команды композитора Александра Градского и Александр Волкодав из команды Пелагеи. Последний победил в проекте, набрав 53,3 процента голосов.

Александр Градский, который был одним из наставников в десятом сезоне, умер в ноябре от инфаркта головного мозга. Организаторы заявили, что проект посвящают его памяти.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Путин и Байден провели телефонный разговор по ключевым вопросам безопасности
Украину признали нерентабельной и заявили о бесперспективности «мовы»
В России оценили президентский законопроект о гражданстве
Голые Снегурочки и Деды Морозы станцевали на снегу
Россиянка побывала в Египте и объяснила желание арабов жениться на русских
Финалист «Голоса» спел в «дуэте» со скончавшимся в ноябре Градским
Институт РАН объяснил изучение зла и ада
Украине предрекли мгновенный разгром в войне с Россией
На Темзе проведут спецоперацию из-за угрозы образования гигантского цунами
Блогер сшила блузку из чайных пакетиков и «заварила» себя в ванной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter