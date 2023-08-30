«Давай поженимся!» снова в эфире после долгого перерыва и слухов о закрытии. Почему обновленное шоу многих разочаровало?
Программа «Давай поженимся!» после длительного перерыва вернулась в эфир Первого канала. Места ведущих снова заняли актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова. Их напарником по передаче, несмотря на множество слухов о том, кто из знаменитостей займет это место, стал искусственный интеллект по имени Мендельсон.
Я — Лариса Гузеева, это «Давай поженимся!» Давайте снова любить, снова жениться, снова быть вместе!
«Придется сразу троих женихов забирать»
Новый выпуск шоу разбили на две части: первая вышла 28 августа, вторая — 29 августа. Первый выпуск оказался весьма ностальгическим: в эфире показали нарезки со смешными моментами шоу, которому в 2023 году исполнилось 15 лет, а ведущие предались воспоминаниям.
Самый часто задаваемый вопрос: по-настоящему у нас здесь все или нет. Если бы так люди с улицы играли, как они у нас здесь рыдают, переживают, всем бы выдавали «Оскар». Поэтому доказать, что у нас все было по правде и по-настоящему, можно только чем? Деторождением
По словам Сябитовой, за первые пять лет существования программы у пар, образовавшихся благодаря «Давай поженимся!», родилось 87 детей. «Сейчас уже намного больше», — похвасталась сваха.
Слово дали и искусственному интеллекту. «Есть отличная праздничная статистика к нашему 15-летию. Это 2794-й выпуск программы "Давай поженимся!" В программе поучаствовало 11 176 человек, показано 8 382 сюрприза, подарено 5 588 букетов цветов, а за 15 лет существования программы ведущие в эфире съели 329 килограммов еды, подаренной участниками», — сказал Мендельсон
Героиней нового выпуска стала 31-летняя пластический хирург Яна из Санкт-Петербурга. Она сразу предъявила главное требование к жениху — его ежемесячный доход должен быть не ниже одного миллиона рублей. Она уточнила, что зарабатывает именно эту сумму, и хочет, чтобы избранник получал не меньше.
В ответ Сябитова заявила, что изначально в анкете невеста указала желаемый доход жениха в размере 300 тысяч рублей. «Придется вам сразу троих [женихов] забирать», — пошутила сваха.
«Как о покойнике говорите»
Первым к невесте вышел 34-летний предприниматель Денис. Мужчина рассказал, что живет в гостинице, потому что у него нет квартиры. На вопрос Сябитовой, получает ли он миллион рублей в месяц, участник шоу ответил, что иногда ему удается заработать больше, иногда — меньше.
В качестве сюрприза он пригласил невесту на сцену и предложил ей выпить шампанское, после чего разбить бокалы на счастье. Идиллию омрачил Мендельсон, сообщив, что у мужчины проблемы с налогами. Сама Яна призналась, что Денис впечатление на нее не произвел. Она заявила, что считает несерьезным то, что жених живет в гостинице.
Вторым претендентом на сердце Яны стал 29-летний Андрей. Он, как и Яна, работает пластическим хирургом и зарабатывает миллион рублей в месяц. Однако у него тоже нет своего жилья — герой программы арендует таунхаус. Когда пришло время показывать сюрприз, он дал невесте большой букет роз и предложил раздать цветы всем, кто находится в студии.
«Очень понравился молодой человек, хороший, искренний», — поделилась впечатлениями о женихе Яна. «Вы как о покойнике говорите», — перебила невесту Сябитова
Следом вышел 29-летний Роман, начальник строительного участка в компании отца. Он честно признался, что не зарабатывает в месяц миллион рублей. Также жених отметил, что увлекается стендапом. Его сюрпризом для невесты стало выступление с юмористическим монологом.
Не могу вас, Роза, не заметить. Выглядите просто потрясающе. Вы прямо конфетка с коньячком, я вам клянусь. Вы прямо цвете и пахнете. И, кстати, Роза — это первый человек в России, кто спрашивал, сколько ты зарабатываешь, до того, пока это не стало мейнстримом. Это тоже круто, между прочим
Обе ведущие посоветовали невесте остановить выбор на втором женихе, пластическом хирурге Андрее, и в итоге невеста выбрала его.
«Люди вообще расхотят знакомиться»
После выхода шоу многие остались недовольны тем, что место третьего ведущего занял искусственный интеллект.
«Этот говорящий рот на столе — вообще глупость, астролог и простой третий ведущий очень необходим», «Ведущие от жадности, наверное, не берут третьего ведущего, очень неинтересно смотреть на двух ведущих», «На фиг нужен Мендельсон?» — оставили комментарии недовольные пользователи
Некоторые зрители в комментариях на странице шоу в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) писали, что очень хотят снова увидеть в шоу астролога Василису Володину. «Она не может выбрать: кошелек или жизнь. Мы выбрали жизнь», — заявила в ответ на эти просьбы Гузеева, сопроводив сообщение смеющимся смайлом.
Таким образом ведущая припомнила заявление своей бывшей коллеги, которая ушла из передачи в начале пандемии коронавируса. «Болезнь, словно приперла к углу и сказала: «Кошелек или жизнь?» Я выбрала жизнь, а кто-то — кошелек», — вспоминала впоследствии Володина о своем увольнении.
Часть людей, посмотревших выпуск, раскритиковали Яну за требование к жениху зарабатывать не меньше миллиона рублей, и попросили звать в передачу невест и женихов с более скромными запросами. «Невеста симпатичная, но с такими запросами настоящего женского счастья ей не видать никогда! Любят не за что-то, а вопреки. А тут сразу требование — должен зарабатывать миллион. Семейное счастье не покупается за деньги», — поделился мнением один из них.
Глядя на таких невест и женихов, люди вообще расхотят знакомиться
Однако были и те, кто обрадовался возвращению «Давай поженимся!» в эфир. «Здорово, что вернулись! Наконец-то!», «Ура! С возвращением!», «Ведущим огромного здоровья, спасибо за открытие сезона и программы. Всех благ», — написали они.
За что зрители полюбили передачу?
Недовольство некоторых зрителей было вызвано и тем, что они привыкли к куда более острому формату передачи. В эфире «Давай поженимся!» ведущие не раз вступали в словесную перепалку с женихами и невестами. Гузеева и Сябитова честно говорили участникам, что думают о них, из-за чего нередко случались конфликты. Например, в одном выпуске Сябитова обматерила невесту, которая пришла на шоу в костюме коровы. Еще один выпуск запомнился зрителям тем, что невеста отказалась выбирать жениха и ушла из студии, но перед этим она накричала матом на ведущих.
Были и курьезные случаи: так, участник программы попытался показать стриптиз и сломал стол, а невеста испугала жениха большими губами, увеличенными с помощью инъекций. Однажды бывшая героиня шоу — 60-летняя миллионерша Дороти — чуть не сорвала эфир, попытавшись похитить жениха.
На съемках шоу Гузеева могла отчитывать участников за тот или иной образ жизни, который она считала неправильным. Например, она раскритиковала невесту, работающую вебкам-моделью, за ее профессиональный выбор и призвала сменить сферу деятельности. Также ведущая заставила другую героиню, пришедшую на передачу пьяной, поклясться, что она больше не будет употреблять алкоголь.
Некоторые конфликты с участниками передачи доводили Гузееву до слез. Один из таких случаев произошел на съемках выпуска передачи, где ведущая поссорилась с матерью одной из невест. Актриса пыталась объяснить женщине, что ей необходимо перестать опекать дочь, но та ее не слушала.
Я думала, я сойду с ума. У меня поднялось давление. Я пыталась ее переубедить, что нельзя так, это твоя дочь, и у твоей дочери одна жизнь. (...) Я пыталась, но у меня никак не получалось
Кроме того, в проекте успели засветиться популярные интернет-фрики, например, блогеры Олег Монгол и Кирилл Терешин, также известный как Руки-Базуки, шоумен Стас Барецкий и скандальная модель Олеся Малибу. Там пытался найти любовь бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров и музыкант Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб).
Сябитова, говоря о специфическом выборе гостей шоу, заверяла, что программа отражает современные реалии. «Мы не телевизионное брачное агентство, мы программа о проблеме одиночества, поэтому мы всегда реагируем на модные тенденции. Все, что происходит, все изменения, которые происходят, — у нас», — объясняла телесваха.
Почему над «Давай поженимся!» издевался Гарик Харламов?
Шоу не раз становилось объектом насмешек со стороны резидента Comedy Club, комика Гарика Харламова. В соцсетях он периодически публикует юмористические видео, где высмеивает героев программы «Давай поженимся!» и ее ведущих. Однажды он даже пошутил, что мог бы создать противоположную программу — «Давай разведемся!» — и сменить имя на Гузей Ларисов.
В ответ Гузеева обратилась к комику в одном из выпусков передачи. Она пожаловалась, что Харламов ее «просто задолбал» своими шутками. Ведущая также посвятила звезде Comedy Club историю героини программы, столкнувшейся с приступом метеоризма на свидании.
Почему «Давай поженимся!» убирали из эфира?
«Давай поженимся!» убрали из сетки вещания Первого канала вместе с рядом других развлекательных программ в феврале 2022 года. Такое решение канал объяснил желанием сделать упор на показе общественно-политических передач. В сентябре 2022 года развлекательные шоу стали постепенно возвращаться в эфир.
На фоне этого в сети неоднократно появлялись слухи о том, что «Давай поженимся!» закрыто навсегда, однако Первый канал каждый раз опровергал их. О том, что передачу вновь начнут показывать в эфире, сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст 15 июня. Съемки новых выпусков программы начались 19 июня.
Тогда же зрителей предупредили, что передача «Давай поженимся!» теперь будет посвящена исключительно созданию семьи, а участниками шоу будут становиться только те люди, которые действительно хотят найти вторую половинку и создать семью. «Меньше стеба, больше полезного дела», — так описали программу на Первом канале.
В первый съемочный день Гузеева перекрестила съемочную команду и призналась, что ей хочется плакать от счастья.
Я очень волнуюсь, как примет нас зритель после перерыва. (...) Сейчас много тревог и переживаний, и, когда человек одинок и ему не с кем ими поделиться, это умножается и увеличивается в сто крат. А если есть родная душа, которая скажет: «Ничего, выживем, у нас получится. Нам есть о чем мечтать. У нас ребенок, о котором нужно заботиться, собирать в школу. Тогда легче жить». В паре жить более естественно и не так страшно