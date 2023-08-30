«Давай поженимся!» снова в эфире после долгого перерыва и слухов о закрытии. Почему обновленное шоу многих разочаровало?

Шоу «Давай поженимся!» вернулось в эфир Первого канала

Программа «Давай поженимся!» после длительного перерыва вернулась в эфир Первого канала. Места ведущих снова заняли актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова. Их напарником по передаче, несмотря на множество слухов о том, кто из знаменитостей займет это место, стал искусственный интеллект по имени Мендельсон.

Я — Лариса Гузеева, это «Давай поженимся!» Давайте снова любить, снова жениться, снова быть вместе! Лариса Гузеева ведущая шоу «Давай поженимся!»

«Придется сразу троих женихов забирать»

Новый выпуск шоу разбили на две части: первая вышла 28 августа, вторая — 29 августа. Первый выпуск оказался весьма ностальгическим: в эфире показали нарезки со смешными моментами шоу, которому в 2023 году исполнилось 15 лет, а ведущие предались воспоминаниям.

Самый часто задаваемый вопрос: по-настоящему у нас здесь все или нет. Если бы так люди с улицы играли, как они у нас здесь рыдают, переживают, всем бы выдавали «Оскар». Поэтому доказать, что у нас все было по правде и по-настоящему, можно только чем? Деторождением Лариса Гузеева ведущая шоу «Давай поженимся!»

По словам Сябитовой, за первые пять лет существования программы у пар, образовавшихся благодаря «Давай поженимся!», родилось 87 детей. «Сейчас уже намного больше», — похвасталась сваха.

Слово дали и искусственному интеллекту. «Есть отличная праздничная статистика к нашему 15-летию. Это 2794-й выпуск программы "Давай поженимся!" В программе поучаствовало 11 176 человек, показано 8 382 сюрприза, подарено 5 588 букетов цветов, а за 15 лет существования программы ведущие в эфире съели 329 килограммов еды, подаренной участниками», — сказал Мендельсон

Героиней нового выпуска стала 31-летняя пластический хирург Яна из Санкт-Петербурга. Она сразу предъявила главное требование к жениху — его ежемесячный доход должен быть не ниже одного миллиона рублей. Она уточнила, что зарабатывает именно эту сумму, и хочет, чтобы избранник получал не меньше.

Невеста Яна. Кадр из шоу «Давай поженимся!» Кадр: Пусть / YouTube

В ответ Сябитова заявила, что изначально в анкете невеста указала желаемый доход жениха в размере 300 тысяч рублей. «Придется вам сразу троих [женихов] забирать», — пошутила сваха.

«Как о покойнике говорите»

Первым к невесте вышел 34-летний предприниматель Денис. Мужчина рассказал, что живет в гостинице, потому что у него нет квартиры. На вопрос Сябитовой, получает ли он миллион рублей в месяц, участник шоу ответил, что иногда ему удается заработать больше, иногда — меньше.

В качестве сюрприза он пригласил невесту на сцену и предложил ей выпить шампанское, после чего разбить бокалы на счастье. Идиллию омрачил Мендельсон, сообщив, что у мужчины проблемы с налогами. Сама Яна призналась, что Денис впечатление на нее не произвел. Она заявила, что считает несерьезным то, что жених живет в гостинице.

Кадр из шоу «Давай поженимся!» Кадр: Лучшие телешоу / YouTube

Вторым претендентом на сердце Яны стал 29-летний Андрей. Он, как и Яна, работает пластическим хирургом и зарабатывает миллион рублей в месяц. Однако у него тоже нет своего жилья — герой программы арендует таунхаус. Когда пришло время показывать сюрприз, он дал невесте большой букет роз и предложил раздать цветы всем, кто находится в студии.

«Очень понравился молодой человек, хороший, искренний», — поделилась впечатлениями о женихе Яна. «Вы как о покойнике говорите», — перебила невесту Сябитова

Следом вышел 29-летний Роман, начальник строительного участка в компании отца. Он честно признался, что не зарабатывает в месяц миллион рублей. Также жених отметил, что увлекается стендапом. Его сюрпризом для невесты стало выступление с юмористическим монологом.

Не могу вас, Роза, не заметить. Выглядите просто потрясающе. Вы прямо конфетка с коньячком, я вам клянусь. Вы прямо цвете и пахнете. И, кстати, Роза — это первый человек в России, кто спрашивал, сколько ты зарабатываешь, до того, пока это не стало мейнстримом. Это тоже круто, между прочим жених Роман о ведущей Розе Сябитовой

Обе ведущие посоветовали невесте остановить выбор на втором женихе, пластическом хирурге Андрее, и в итоге невеста выбрала его.

«Люди вообще расхотят знакомиться»

После выхода шоу многие остались недовольны тем, что место третьего ведущего занял искусственный интеллект.

«Этот говорящий рот на столе — вообще глупость, астролог и простой третий ведущий очень необходим», «Ведущие от жадности, наверное, не берут третьего ведущего, очень неинтересно смотреть на двух ведущих», «На фиг нужен Мендельсон?» — оставили комментарии недовольные пользователи

Некоторые зрители в комментариях на странице шоу в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) писали, что очень хотят снова увидеть в шоу астролога Василису Володину. «Она не может выбрать: кошелек или жизнь. Мы выбрали жизнь», — заявила в ответ на эти просьбы Гузеева, сопроводив сообщение смеющимся смайлом.

Таким образом ведущая припомнила заявление своей бывшей коллеги, которая ушла из передачи в начале пандемии коронавируса. «Болезнь, словно приперла к углу и сказала: «Кошелек или жизнь?» Я выбрала жизнь, а кто-то — кошелек», — вспоминала впоследствии Володина о своем увольнении.

Часть людей, посмотревших выпуск, раскритиковали Яну за требование к жениху зарабатывать не меньше миллиона рублей, и попросили звать в передачу невест и женихов с более скромными запросами. «Невеста симпатичная, но с такими запросами настоящего женского счастья ей не видать никогда! Любят не за что-то, а вопреки. А тут сразу требование — должен зарабатывать миллион. Семейное счастье не покупается за деньги», — поделился мнением один из них.

Глядя на таких невест и женихов, люди вообще расхотят знакомиться пользователь YouTube с ником @suristorm.6454

Однако были и те, кто обрадовался возвращению «Давай поженимся!» в эфир. «Здорово, что вернулись! Наконец-то!», «Ура! С возвращением!», «Ведущим огромного здоровья, спасибо за открытие сезона и программы. Всех благ», — написали они.

За что зрители полюбили передачу?

Недовольство некоторых зрителей было вызвано и тем, что они привыкли к куда более острому формату передачи. В эфире «Давай поженимся!» ведущие не раз вступали в словесную перепалку с женихами и невестами. Гузеева и Сябитова честно говорили участникам, что думают о них, из-за чего нередко случались конфликты. Например, в одном выпуске Сябитова обматерила невесту, которая пришла на шоу в костюме коровы. Еще один выпуск запомнился зрителям тем, что невеста отказалась выбирать жениха и ушла из студии, но перед этим она накричала матом на ведущих.

Были и курьезные случаи: так, участник программы попытался показать стриптиз и сломал стол, а невеста испугала жениха большими губами, увеличенными с помощью инъекций. Однажды бывшая героиня шоу — 60-летняя миллионерша Дороти — чуть не сорвала эфир, попытавшись похитить жениха.

Кадр из шоу «Давай поженимся!» Кадр: 1tv.ru

На съемках шоу Гузеева могла отчитывать участников за тот или иной образ жизни, который она считала неправильным. Например, она раскритиковала невесту, работающую вебкам-моделью, за ее профессиональный выбор и призвала сменить сферу деятельности. Также ведущая заставила другую героиню, пришедшую на передачу пьяной, поклясться, что она больше не будет употреблять алкоголь.

Некоторые конфликты с участниками передачи доводили Гузееву до слез. Один из таких случаев произошел на съемках выпуска передачи, где ведущая поссорилась с матерью одной из невест. Актриса пыталась объяснить женщине, что ей необходимо перестать опекать дочь, но та ее не слушала.

Я думала, я сойду с ума. У меня поднялось давление. Я пыталась ее переубедить, что нельзя так, это твоя дочь, и у твоей дочери одна жизнь. (...) Я пыталась, но у меня никак не получалось Лариса Гузеева ведущая шоу «Давай поженимся!»

Кроме того, в проекте успели засветиться популярные интернет-фрики, например, блогеры Олег Монгол и Кирилл Терешин, также известный как Руки-Базуки, шоумен Стас Барецкий и скандальная модель Олеся Малибу. Там пытался найти любовь бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров и музыкант Slava Marlow (настоящее имя — Артем Готлиб).

Сябитова, говоря о специфическом выборе гостей шоу, заверяла, что программа отражает современные реалии. «Мы не телевизионное брачное агентство, мы программа о проблеме одиночества, поэтому мы всегда реагируем на модные тенденции. Все, что происходит, все изменения, которые происходят, — у нас», — объясняла телесваха.

Почему над «Давай поженимся!» издевался Гарик Харламов?

Шоу не раз становилось объектом насмешек со стороны резидента Comedy Club, комика Гарика Харламова. В соцсетях он периодически публикует юмористические видео, где высмеивает героев программы «Давай поженимся!» и ее ведущих. Однажды он даже пошутил, что мог бы создать противоположную программу — «Давай разведемся!» — и сменить имя на Гузей Ларисов.

Кадр из шоу «Давай поженимся!» Кадр: Лучшие телешоу / YouTube

В ответ Гузеева обратилась к комику в одном из выпусков передачи. Она пожаловалась, что Харламов ее «просто задолбал» своими шутками. Ведущая также посвятила звезде Comedy Club историю героини программы, столкнувшейся с приступом метеоризма на свидании.

Почему «Давай поженимся!» убирали из эфира?

«Давай поженимся!» убрали из сетки вещания Первого канала вместе с рядом других развлекательных программ в феврале 2022 года. Такое решение канал объяснил желанием сделать упор на показе общественно-политических передач. В сентябре 2022 года развлекательные шоу стали постепенно возвращаться в эфир.

На фоне этого в сети неоднократно появлялись слухи о том, что «Давай поженимся!» закрыто навсегда, однако Первый канал каждый раз опровергал их. О том, что передачу вновь начнут показывать в эфире, сообщил генеральный директор телеканала Константин Эрнст 15 июня. Съемки новых выпусков программы начались 19 июня.

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Тогда же зрителей предупредили, что передача «Давай поженимся!» теперь будет посвящена исключительно созданию семьи, а участниками шоу будут становиться только те люди, которые действительно хотят найти вторую половинку и создать семью. «Меньше стеба, больше полезного дела», — так описали программу на Первом канале.

В первый съемочный день Гузеева перекрестила съемочную команду и призналась, что ей хочется плакать от счастья.