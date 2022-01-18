Харламов снова высмеял Гузееву и «Давай поженимся!»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов снова высмеял передачу «Давай поженимся!» на Первом канале и ее ведущую Ларису Гузееву. В разговоре с другими комиками в Telegram-канале он пошутил, что мог бы создать противоположное шоу — «Давай разведемся!» — и сменить имя на Гузей Ларисов.

В беседе с юмористами Харламов поиронизировал над своей любовью к «Давай поженимся!». Комик в шутку заявил, что ест и спит под эту программу. Он также иронично задался вопросом, почему на телевидении до сих пор нет передачи «Давай разведемся!». «Мне надо запатентовать это. Переименую себя в Гузея Ларисова и буду делать передачу "Давай разведемся!". Мне кажется, контент гораздо веселее может быть», — сказал Харламов.

Его коллега комик Денис Дорохов, в свою очередь, представил, что в воображаемом шоу могла бы участвовать астролог — как и в «Давай поженимся!». «Астролог будет говорить: "Блин, ну извините, реально подходило прям нормально все. (...) Фиг его знает, что там. Человеческий фактор, наверное"», — пошутил Дорохов.

Гарик Харламов регулярно высмеивает «Давай поженимся!», его героев и ведущих. Ранее резидент Comedy Club пошутил над смехом свахи Розы Сябитовой, сравнив его с криком чайки. Он также поиронизировал над Ларисой Гузеевой, рассказавшей в программе о своем умении щелкать челюстью. Помимо того, юморист называл Гузееву своей музой и в шутку признавался ей в любви. Телеведущая в ответ на его подколы заявляла, что комик «просто задолбал» ее своими шутками над программой.

Противостояние знаменитостей началось после того, как Гузеева в «Давай поженимся!» употребила грубое слово. Харламов высмеял реплику телеведущей, после чего пользователи соцсетей раскритиковали его. Но такая реакция побудила юмориста продолжить шутить о телеведущей.