Харламов высмеял ведущую «Давай поженимся!»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в своем Instagram пошутил над телеведущей Розой Сябитовой. Юморист выложил отрывки из шоу «Давай поженимся!» на Первом канале со смеющейся Сябитовой. Он сравнил смех телеведущей с криком чайки из популярного мема.

В одном из опубликованных комиком отрывков невеста по имени Алена рассказала о неприятном случае, произошедшем с ней во время празднования свадьбы. По словам женщины, ее сосед в разгар праздника поймал их гуся, убил его и подложил под ограду дома.

В другом ролике в Instagram Харламова героиня «Давай поженимся!» поделилась еще одним инцидентом, произошедшим на свадьбе. «А наутро у меня брата зарезали троюродного. Лучший друг мужа. На второй день продолжили [праздновать свадьбу]. Увезли и того, и другого, и продолжили», — добавила невеста. Сябитова отреагировала на историю заливистым смехом.

В роликах Харламова звуки смеха телеведущей также сопроводили кадрами из популярного мема с кричащей чайкой, которая выглядит так, как будто хохочет. «Видимо, так выглядит выражение "И смех и грех"», — высказался юморист. В комментариях многие юзеры разделили мнение комика, видео их позабавили. «Почему так смешно», «В голосину», — написали пользователи соцсети.

Гарик Харламов неоднократно иронизировал над передачей «Давай поженимся!», ее героями и ведущими. Ранее резидент Comedy Club посмеялся над историей участника шоу, долго страдавшего от сексуального воздержания. Он также высмеял ведущую шоу Ларису Гузееву, рассказавшую в программе о своем умении щелкать челюстью. Гузеева же признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее своими шутками над программой.

Юморист начал регулярно иронизировать над «Давай поженимся!» после того, как Гузеева в программе употребила грубое слово. Харламов пошутил над ее репликой, после чего на комика обрушилась волна критики. Однако порицание побудило его продолжать публиковать юмористические ролики о проекте.