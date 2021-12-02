Харламов вновь высмеял Гузееву и рассмешил пользователей сети

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фрагмент программы «Давай поженимся!», где ведущая шоу Лариса Гузеева показала одну свою особенность. В посте комик в очередной раз высмеял ведущую шоу и рассмешил пользователей сети.

«Послушайте, я щелкунчик, потому что я челюстью могу щелкать. Это всегда было моим, так сказать, козырем, изюминкой», — призналась Гузеева в эфире программы «Давай поженимся!» и продемонстрировала свое умение.

Фрагмент шоу Харламов сопроводил заставкой передачи «Удивительные люди» на телеканале «Россия 1» и яркой эмоцией удивления ее ведущего Евгения Папунаишвили. В конец шуточного ролика комик добавил фрагмент программы, где зрители восхищаются выступлением героя и активно ему аплодируют.

Подписчики Харламова оценили его юмор. В комментариях под постом многие признались, что скучали по шуткам юмориста в адрес Гузеевой. «У Гарика своя любовь с этой дамой», — отметил один из пользователей.

Ранее юморист назвал ведущую шоу «Давай поженимся!» своей музой и признался, что без Гузеевой не было бы его нового юмористического аккаунта в Instagram. Кроме того, он в шутку признался телеведущей в любви.

Харламов неоднократно высмеивал и пародировал передачу «Давай поженимся!» и Гузееву в своем Instagram. Кроме того, комик регулярно публикует яркие фрагменты из программы. Гузеева же в ответ на это признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее шутками про шоу.

История их противостояния началась с того, что Харламов высмеял в Instagram фрагмент выпуска, в котором Гузеева использовала слово «пидарасина». Впоследствии высказывание Гузеевой превратилось в мем, а посты, посвященные «Давай поженимся!», стали появляться на странице комика регулярно.