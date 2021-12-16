Харламов пошутил над страдавшим от воздержания участником «Давай поженимся!»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил над героем программы «Давай поженимся!» по имени Влад, который надеялся на удачное развитие отношений с участницей шоу, так как предыдущая партнерша продолжительное время отказывала ему в интимной близости. Комик опубликовал в Instagram ролик, в котором после истории героя показал фрагмент видео с песней «Надежда», исполненной певцом Львом Лещенко и певицей Зарой.

«Возлюбленная два года отказывала Владу в сексе, поэтому после столь продолжительного воздержания ему ничего не оставалось, как стать оптимистом. Надеется, что Марго даст ему шанс», — рассказала ведущая программы Лариса Гузеева. При этом Харламов в своем ролике оборвал речь артистки на словах «даст ему», посмеявшись над страдавшим от воздержания героем программы

За этим в видео комика следовали кадры из выступления Лещенко и Зары, исполнявших знаменитую песню «Надежда» композитора Александрой Пахмутовой и поэта Николая Добронравова. «Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость», — спели они.

В комментариях многие пользователи соцсети положительно оценили шутку комика. «Так вот в чем секрет оптимистов!», «Ну огонь же», — написали юзеры. На публикацию Харламова также отреагировала Зара. Певица опубликовала под видео юмориста эмодзи смеющегося лица.

Харламов ранее неоднократно шутил над яркими моментами из «Давай поженимся!». В частности, комик высмеял мечтавших о собаке героинях шоу. Он также поиронизировал над участницей передачи, отказавшейся от нижнего белья.

Помимо того, резидент Comedy Club неоднократно высмеивал ведущую «Давай поженимся!» Ларису Гузееву. Например, Харламов пошутил над словами Гузеевой об умении щелкать челюстью. Телеведущая же признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее своим юмором.