Харламов высмеял отказавшуюся от нижнего белья героиню «Давай поженимся!»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в Instagram фрагмент программы «Давай поженимся!». В нем участница шоу по имени Линда рассказала о том, что отказалась от ношения нижнего белья. В посте комик высмеял героиню выпуска, а также показал отрывок из телепередачи «Жить здорово!», посвященный женским трусам.

«Никогда не начинала знакомство с невестой с такого вопроса, но сейчас удержать не могу, простите. А вы сейчас в трусах?» — задала вопрос ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева. В ответ на это девушка призналась, что на ней нет нижнего белья.

После этого Харламов продемонстрировал фрагмент концертной записи, на которой группа «Фристайл» исполнила песню «Ах, какая женщина». В видео комика также включен фрагмент из выпуска программы «Жить здорово!», в котором ведущая Елена Малышева развеяла несколько мифов о женских трусах.

В комментариях под постом пользователи посмеялись над роликом. Одни отметили, что с удовольствием познакомились бы с Линдой. Другие же раскритиковали жизненный выбор девушек. «Все трусы скупила Малышева», — пошутила одна из пользовательниц о причине, побудившей невесту отказаться от ношения нижнего белья.

Выпуск, в котором ведущие программы «Жить здорово!» развеяли мифы о женских трусах, вышел в начале октября. В нем утверждалось, что американские ученые опровергли информацию о том, что стринги могут быть проводником кишечной палочки и провоцировать инфекционные процессы. Малышева также заявила, что наиболее уязвимыми перед инфекциями являются женщины, у которых много половых партнеров и которые не соблюдают гигиенические правила.