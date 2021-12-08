Харламов высмеял мечтающую о собаке участницу «Давай поженимся!»

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в своем Instagram высмеял участницу шоу «Давай поженимся!» по имени Пелагея и ее подругу. Комик опубликовал отрывок из программы, в котором девушки эмоционально рассказывают о своей мечте завести собаку. Юморист добавил к ролику из «Давай поженимся!» видео, в котором популярный блогер едва сдерживает рвотные позывы.

«Я бы хотела себе шпица белого. Мечта моя. Маленького такого. Чтобы я на машинке выезжала на своей синенькой, и [говорила собаке]: "Мы в ресторан"», — рассказала Пелагея на шоу. Ее подруга заявила, что хотела бы завести чихуахуа. При этом невеста с приятельницей в разговоре восторженно вскрикивали, не скрывая своего умиления от мыслей о питомцах.

За фрагментом из передачи в ролике Харламова следовало видео YouTube-блогера с ником Габар. В ролике мужчина с отвращением ел сырое мясо, с трудом сдерживая рвотные позывы.

Многие комментаторы положительно оценили шутку юмориста и разделили его впечатления от слов Пелагеи. «У меня был тоже рвотный рефлекс», «Остановите мой ор», — написали они. Юзеры также раскритиковали поведение невесты и ее подруги. «И существуют же такие клоунессы», — отреагировала одна из комментаторш.

Харламов неоднократно высмеивал ведущую Ларису Гузееву и героев ее передачи. В частности, в начале декабря он пошутил над умением ведущей щелкать челюстью.

История их противостояния началась с того, что комик опубликовал в Instagram фрагмент выпуска, в котором Гузеева использовала слово «пидарасина». Впоследствии высказывание ведущей превратилось в мем, а посты, посвященные «Давай поженимся!» стали появляться на странице комика регулярно. Гузеева в ответ на это признавалась, что Харламов «просто задолбал» ее шутками про шоу.