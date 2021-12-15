Бывший муж Бородиной нашел невесту в шоу «Давай поженимся!»

Бывший муж российской телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен и блогер Курбан Омаров стал героем нового выпуска шоу «Давай поженимся!» на Первом канале и нашел невесту. Из студии мужчина вышел с 26-летней Ксенией, которая работает редактором программы. Выпуск опубликован на сайте программы.

Поддержать Омарова пришли его экс-супруга Алла Воденко и сын Омар. До их появления в студии блогер признался, что изменял первой жене. Воденко, в свою очередь, заявила, что не знала о неверности мужа и сейчас, когда они уже много лет близко дружат, не держит на него зла.

«Ему нужна девушка, которая пойдет за ним, будет его другом, поддержкой. <…> Курбан не был пойман мной на измене. Сейчас он успокоился. Он был молодой, вольный, хотел гулять, наслаждаться жизнью. А тут жена беременная», — прокомментировала заявление Омарова женщина, добавив, что в годы их совместной жизни он не был готов к семье.

За сердце блогера пришли бороться три девушки: Алена, Лейла и Ксения. Оказалось, что с последней девушкой блогер был знаком до эфира. Ведущая программы Лариса Гузеева добавила, что за 14 сезонов «Давай поженимся!» за кадром сложилось множество браков героев именно с сотрудниками шоу.

В итоге Омаров выбрал Ксению. «Она озорная и жизнерадостная», — обосновал свой выбор бывший муж Бородиной.

Слухи о разводе супругов появились 25 июня. Тогда стало известно, что именно Бородина подала документы на расторжение брака. Ранее поклонники подозревали, что Омаров и Бородина расстались, поскольку в последнее время они нигде не появлялись вместе, однако оба супруга эту информацию не подтверждали.

Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году. Через несколько месяцев у них родилась дочь Теона.