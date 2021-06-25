Ксения Бородина подала на развод

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина решила развестись с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым. Как сообщает Super.ru, она подала документы на расторжение брака.

Издание утверждает, что во время телефонного разговора телеведущая подтвердила эту информацию. По неофициальным данным, с недавних пор супруги больше не живут вместе.

Слухи об их расставании ходили некоторое время, однако оба супруга ранее их не подтверждали. Так, недавно Бородина, после получения множества вопросов от подписчиков, которые просили ее прокомментировать информацию о разводе, ответила, что ей «хочется уйти в тень», и поблагодарила их за поддержку.

Поклонники Бородиной интересовались, почему пара в последнее время нигде не появляется вместе: ни на мероприятиях, ни на отдыхе, ни в соцсетях. Среди последних постов в Instagram-аккаунтах у супругов нет ни одной совместной фотографии.

Бородина и Омаров поженились в 2015 году, спустя несколько месяцев у них родилась дочь Теона.