Бородина захотела «уйти в тень» после слухов о расставании с мужем

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина прокомментировала слухи о разводе с мужем. Она заявила, что сейчас ей «хочется уйти в тень» и поблагодарила подписчиков за поддержку в Instagram-сторис.

После многочисленных сообщений поклонников с просьбой прояснить ситуацию Бородина записала для них видео-ответ. «Я много раз говорила в интервью, что личные вещи не выношу на всеобщее обозрение — всему свое время. Прошу войти в мое положение и не переживать. Все отлично! Вы же знаете меня, ну как может быть по-другому… Все читаю, все чувствую… Спасибо огромное за поддержку, но пока хочется уйти в тень», — поделилась с подписчиками телеведущая.

На протяжении последнего месяца поклонники Бородиной интересуются, почему пара нигде не появляется вместе: ни на мероприятиях, ни на отдыхе, ни в соцсетях. «Вы расстаетесь с супругом?», «Где Омаров?», «Что-то мужа не видно. Развод?» — выясняют комментаторы под новой публикацией звезды. Среди последних постов в Instagram-аккаунтах у супругов нет ни одной совместной фотографии.

В апреле стало известно, что Бородина попала в больницу после посещения театральной постановки, в которой по сценарию прозвучал выстрел. По словам ведущей, она посетила МХАТ вместе с подругой, пригласившей ее на спектакль Ренаты Литвиновой. Неожиданно для всех в конце первого акта раздался выстрел. Оказалось, что это было по сценарию. Через 15 минут после этого у Бородиной начались боли в груди. «Всю ночь мысли, что сердце или невралгия. Всю ночь схватывало», — пожаловалась она.