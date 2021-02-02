Бородина призвала получающих 20 тысяч рублей россиян винить себя

Телеведущая Ксения Бородина резко высказалась по поводу россиян, которые получают 20 тысяч рублей, назвав их виноватыми в низком уровне доходов. Она раскритиковала недоброжелателей на своей странице в Instagram.

Бородина начала пост с того, что постоянно работает и развивается, поэтому хорошо зарабатывает. Ведущая отметила, что добилась всего сама, однако хейтеры уверены, что ей не пришлось ничего для этого делать. Поэтому она обвинила завистников в том, что они сами не смогли повлиять на качество своей жизни.

«Если у вас зарплата 20 тысяч, это не я вам ее подбросила. Это вы ее для себя выбрали, допустили. Или вы вышли замуж и сидите несчастные в этом браке, не можете работать, так я вас не просила так жить», — написала Бородина.

Телезвезда предложила россиянам с низкой зарплатой превратить зависть в позитивную мотивацию, чтобы переучиться и найти другую работу или подработку.

«Самая гнилая мысль — не желать жить так же хорошо, как кто-то, а надеяться, что этот кто-то будет жить хуже тебя», — заключила Бородина.

Некоторые подписчики поддержали телеведущую, назвав зависть плохим чувством. Часть из них написали, что у Бородиной получился мотивирующий пост. Нашлись и те, кто выразил противоположное мнение. Например, пользователь под ником loragrupp отметил, что не каждый готов позориться даже за большие деньги.