Бородина объяснила слова о вине получающих 20 тысяч рублей россиян

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина объяснила свои слова о россиянах, которые получают 20 тысяч рублей. В сторис Instagram она уточнила, почему назвала их виноватыми в низком уровне их доходов.

«Я не обвинила людей, которые зарабатывают 20 тысяч, что они дураки, а сказала: "Не пишите мне про 20 тысяч и не выливайте свой гнев и агрессию на меня. Я в этом не виновата — это ваш выбор"», — отметила Бородина.

По словам ведущей, «молодежь и 80 процентов адекватных людей» прекрасно поняли ее пост. «Я могу сказать, что знаю, что такое 20 тысяч [рублей], и знаю, что такое меньше, чем 20 тысяч. Я знаю, что такое зарабатывать», — подчеркнула она.

Ведущая добавила, что ее личной вины в таких зарплатах россиян нет. «Я не виновата в зарплате 20 тысяч любого гражданина Российской Федерации. Я плачу налоги», — уточнила блогерша. Бородина заключила, что ее не интересует заработная плата подписчиков и что она не собирается раскрывать, сколько зарабатывает сама.

Ранее телезвезда предложила россиянам с низкой зарплатой превратить зависть в позитивную мотивацию, чтобы переучиться и найти другую работу или подработку. Высказывание Бородиной разделили ее подписчиков на два лагеря. Некоторые поддержали телеведущую, назвав зависть плохим чувством. Были и те, кто выразил противоположное мнение.