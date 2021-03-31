Бородину «приворожили» к бывшему жениху Бузовой

Телеведущую Ксению Бородину на съемках шоу Comment Out «приворожили» к бывшему жениху ее коллеги Ольги Бузовой Давиду Манукяну. Выпуск передачи опубликован на YouTube-канале «Чикен Карри».

Вместе с телеведущей в шоу участвовала певица Анна Седокова. Чтобы заработать дополнительный балл, Бородина согласилась выполнить одно из наказаний, предназначенных ее сопернице. «Гадалка делает тебе приворот к Даве на двойной свече и кладбищенской земле», — гласил текст наказания.

Для претворения его в жизнь в студии появилась женщина в костюме гадалки. В комнате приглушили свет, и она зачитала текст «приворота»: «От свежей могилы ветер подувает, тоску на тебя навевает. Как свеча прогорает, так пусть твое сердце по Давиду скучает». В конце «ритуала» она потрогала голову Бородиной и закричала.

Ранее Бородина и Бузова стали главными лицами нового проекта ТНТ «ББ шоу» — перезапуска программы «Бородина против Бузовой». Вместо криков, ругани и драк ведущие будут стараться решать проблемы гостей с помощью приглашенных экспертов, включая экстрасенсов.