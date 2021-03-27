Муж Бородиной намекнул на ее беременность

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров намекнул на беременность супруги. Бизнесмен написал об этом на своей странице в Instagram в ответ на вопросы поклонников, пишет РЕН ТВ.

На опубликованной фотографии супругов подписчики заявили, что Бородина прикрывает сумкой живот. «Ксюша беременна?», — задалась вопросом одна из подписчиц. Омаров ответил положительно.

Некоторые комментаторы стали поздравлять пару, однако, многие подписчики только посмеялись с его ответа, приняв за шутку.

Ранее телезвезда предложила россиянам с низкой зарплатой превратить зависть в позитивную мотивацию, чтобы переучиться и найти другую работу или подработку. Высказывание Бородиной разделили ее подписчиков на два лагеря. Некоторые поддержали телеведущую, назвав зависть плохим чувством. Были и те, кто выразил противоположное мнение.