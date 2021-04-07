Бородина попала в больницу после выстрела в театре

Российская телеведущая Ксения Бородина попала в больницу после посещения театральной постановки, в которой по сценарию прозвучал выстрел, в результате она почувствовала боли в груди. Об этом знаменитость рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам ведущей, она посетила МХАТ вместе с подругой, пригласившей ее на спектакль Ренаты Литвиновой. Неожиданно для всех в конце первого акта раздался выстрел. Оказалось, что это было по сценарию постановки. Через 15 минут после этого у Бородиной начались боли в груди. «Всю ночь мысли, что сердце или невралгия. Всю ночь схватывало», — пожаловалась она.

Утром телеведущей пришлось отменить часть запланированных дел и записаться на прием к неврологу, сделать УЗИ и эхокардиографию сердца. «В итоге на УЗИ все ОК, а вот невралгия есть. Массажи и медикаменты», — резюмировала Бородина. Ведущая добавила, что не любит ужасы, аттракционы и прыжки с парашютом, но не ожидала, что «выстрелы в театре меня подкосят».

Ранее муж Ксении Бородиной Курбан Омаров намекнул на беременность супруги. Бизнесмен написал об этом на своей странице в Instagram в ответ на вопросы поклонников. На опубликованной фотографии супругов подписчики заявили, что Бородина прикрывает сумкой живот. «Ксюша беременна?», — задалась вопросом одна из подписчиц. Омаров ответил положительно.