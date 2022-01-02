Бородина ответила бывшему мужу Омарову на обвинения в измене с его «шестеркой»

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на слова бывшего супруга, бизнесмена Курбана Омарова, о ее изменах с его экс-другом, пишет Starhit.

По словам знаменитости, сложилась «печальная и жалкая» ситуация, когда ее бывший муж пытается привлечь к себе внимание аудитории и повысить активность в соцсетях. «Видно, 17-летние любовницы уже не справляются», — ответила она. Бородина также пригрозила Омарову «компроматом», который имеет на него. По словам звезды, она могла бы раскрыть много интересной информации о мужчине, но не стала этого делать ради общей дочери Теоны. «Там слишком много грязи», — добавила она.

Омаров публично обвинил свою бывшую супругу в измене со своей «шестеркой». Он заявил, что имеет видеоподтверждение отношений Бородиной со своим бывшим другом.

Информация о разводе пары появилась 25 июня. Отмечалось, что именно Бородина подала документы на расторжение брака. До этого слухи о расставании ходили некоторое время, однако оба супруга их не подтверждали.