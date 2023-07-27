На съемках «Давай поженимся!» Гузеева перекрестила коллег и захотела заплакать

Ведущая Лариса Гузеева заявила, что рада возобновлению съемок «Давай поженимся!»

Известная российская актриса, ведущая Первого канала Лариса Гузеева призналась в первый съемочный день новых выпусков программы «Давай поженимся!», что ей хочется плакать от счастья. Подробности возобновления съемок публикует StarHit.

Как сообщает издание, ведущая программы была рада возвращению передачи. «Весь день хочется плакать от счастья», — заявила Гузеева. Также в материале утверждается, что перед началом работы актриса перекрестила съемочную команду.

Ранее Гузеева рассказала подробности о новых выпусках программы. Телеведущая заявила, что передача будет показывать истории, ориентированные на создание семьи и здоровых отношений.

О том, что «Давай поженимся!» возвращается в эфир,стало известно 15 июня. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Шоу убрали из сетки вещания Первого канала вместе с другими развлекательными передачами в феврале 2022 года. Тогда канал сделал упор на общественно-политические программы. В сентябре 2022 года трансляцию программ подобного формата стали возобновлять.