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17:22, 24 июля 2023Интернет и СМИ

Стали известны подробности возвращения «Давай поженимся!» в эфир

KP.RU: экс-сотрудник Первого канала заявил, что в «Давай поженимся!» будет «меньше стеба»

Кадр: «Давай поженимся»

Программа «Давай поженимся!» вернется в эфир Первого канала в новом формате. Как сообщает KP.RU со ссылкой на слова бывшего сотрудника телеканала, шоу будет рассказывать истории тех, кто действительно хочет создать семью.

«"Женилки" возвращают с нужным посылом — на программе теперь исключительно истории тех, кто хочет создать семью, найти жену или мужа: меньше стеба, больше полезного дела», — сообщил источник издания.

Он добавил, что на фоне сообщений о том, что «Давай поженимся!» вернется в эфир, стали появляться слухи о возобновлении съемок другого известного проекта того же производителя — шоу «Модный приговор». Однако, как утверждает источник KP.RU, возвращать второй проект пока не планируется.

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О том, что «Давай поженимся!» вернется в эфир, стало известно 15 июня. Позднее ведущая шоу Лариса Гузеева также заявила, что новые выпуски шоу «будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений».

О возможном возвращении «Модного приговора» ведущий программы Александр Васильев сообщил в марте. Позднее Первый канал опроверг предположения о том, что с ведущим будет подписан новый контракт.

Развлекательные программы перестали выходить в феврале 2022 года, тогда Первый канал сделал упор на трансляцию общественно-политических передач. В сентябре 2022 года они стали возвращаться в эфир.

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    Мария Большакова
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