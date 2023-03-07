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13:22, 7 марта 2023Интернет и СМИ

Ведущий «Модного приговора» предрек возвращение шоу в эфир Первого канала

Александр Васильев сообщил, что шоу «Модный приговор» может вернуться на Первый канал

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Телеведущий и историк моды Александр Васильев предрек возвращение в эфир Первого канала программы «Модный приговор». В беседе с РИА Новости он заявил, что шоу может появиться в сетке вещания в ближайшее время.

«Наверняка, и мы все ждем этого. (...) Я думаю, что это будет очень скоро, и я уверен, что все произойдет», — ответил Васильев на вопрос агентства о том, планируется ли снова показывать шоу на Первом канале.

Другие подробности возвращения передачи в эфир историк моды не сообщил, сославшись на то, что пока они являются служебной тайной. Тем не менее он заверил, что останется ведущим программы.

В декабре Васильев сообщил, что его контракт с Первым каналом истекает. Тогда ведущий утверждал, что не знает, стоит ли ожидать продления сотрудничества. Васильев признавался, что очень хочет возвращения на телевидение интересных программ.

Показ передачи был приостановлен после начала спецоперации на Украине. Телеканал временно изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ.

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Оксана Петина
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