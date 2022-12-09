Ведущий «Модного приговора» рассказал об окончании контракта с Первым каналом

Историк моды Васильев заявил, что его контракт с Первым каналом истечет 31 декабря

Историк моды, ведущий популярного шоу «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев заявил, что в декабре 2022 года истечет его контракт с вещателем. Об этом он рассказал в интервью MK.RU.

«Пока я нахожусь на контракте Первого канала. Но он заканчивается 31 декабря 2022 года», — отметил Васильев. Он добавил, что не знает, что произойдет после истечения контракта. Помимо того, ведущий признался, что очень хочет возвращения на телевидение интересных программ.

Проект «Модный приговор» перестал выходить на Первом канале после начала спецоперации на Украине. Телеканал тогда объявил, что изменит сетку в пользу программ общественно-политического направления. Из эфира также убрали ряд других шоу, включая проекты «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети». В сентябре генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что телеканал начнет возвращать развлекательные программы.

28 ноября Первый канал снова начал транслировать ток-шоу «Мужское / Женское». Помимо того, 6 декабря в эфир после перерыва вышла передача «Пусть говорят».