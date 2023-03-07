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16:16, 7 марта 2023Интернет и СМИ

Первый канал опроверг подписание нового контракта с ведущим «Модного приговора»

Первый канал опроверг подписание нового контракта с ведущим «Модного приговора» Васильевым

Фото: Natalia Chernokhatova / URA.RU / TASS

Первый канал опроверг информацию о том, что предлагал ведущему «Модного приговора» Александру Васильеву продолжить сотрудничество и подписать новый контракт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Васильеву не предлагали новый контракт и не планируют», — заявил собеседник агентства.

«Лента.ру» обратилась за комментарием в пресс-службу Первого канала.

Ранее во вторник, 7 марта, Васильев заявил, что «Модный приговор» может вернуться в эфир в ближайшее время. «Наверняка, и мы все ждем этого. (...) Я думаю, что это будет очень скоро, и я уверен, что все произойдет», — сказал Васильев в ответ на вопрос о том, планируется ли возобновить трансляцию шоу. Предыдущий контракт ведущего с Первым каналом истек в декабре 2022 года.

Последние выпуски программы «Модного приговора» вышли в эфир год назад, когда сетка вещания была изменена из-за специальной военной операции в пользу программ общественно-политической направленности.

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Оксана Петина
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