Шоу «Давай поженимся!» возвращается в эфир спустя полтора года. За что его полюбили россияне?

«Лента.ру» рассказывает, за что программу «Давай поженимся!» полюбили россияне

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в четверг, 15 июня, сообщил о возвращении в эфир программы «Давай поженимся!». По его словам, новые выпуски шоу выйдут уже в конце июня.

Съемки программы «Давай поженимся!» начинаются 19 июня. Где-то в конце месяца она вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей Константин Эрнст гендиректор Первого канала

Ведущие передачи, актриса Лариса Гузеева и сваха Роза Сябитова, пока никак не прокомментировали ее возвращение.

«Я таких дур в своей жизни не встречала»

Героями передачи «Давай поженимся!», которую Первый канал показывает с 2008 года, становятся женихи и невесты, которые хотят найти свою половину. Изначально планировалось, что в эфире шоу одинокие россияне будут по очереди знакомиться с тремя потенциальными партнерами, подобранными редакторами программы, а в финале выбирать, с кем из них хотели бы отправиться на свидание. Сделать правильный выбор им должны были помогать ведущие — Гузеева и Сябитова. Помимо них, в разное время искать женихов и невест в «Давай поженимся!» помогали астрологи Лидия Арефьева, Василиса Володина и Тамара Глоба.

Однако со временем несмотря на все заверения в благородных целях проекта, передача превратилась в треш-шоу и запомнилась зрителям скорее многочисленными скандалами, чем историями любви. Гузеева и Сябитова часто нелестно высказывались о гостях передачи, а иногда и откровенно провоцировали их, из-за чего между ведущими и участниками шоу возникали конфликты.

Кадр: Давай поженимся ТВ 2017 / YouTube

Так, в одном из выпусков Гузеева поругалась с матерью 35-летней невесты Дарьи. Она назвала ее «глупой несостоявшейся женщиной», а саму невесту — пустой. Не согласившись с таким вердиктом, мать Дарьи вступила с артисткой в словесную перепалку. И хотя женщине не суждено было выйти из ссоры победительницей, она надолго запомнилась Гузеевой.

Меня никогда так не колбасило, никогда. (...) Со мной такого не было никогда просто! Я таких дур в своей жизни не встречала Лариса Гузеева о матери невесты Дарьи

В итоге ведущая попросила редакторов позвать охрану, чтобы вывести раззадоренную мать из студии. После этого гостью удалось успокоить, и съемки продолжились. Позже телеведущая призналась в интервью, что во время ссоры ей стало плохо. «Я думала, я сойду с ума. У меня поднялось давление. Я пыталась ее переубедить, что нельзя так, это твоя дочь, и у твоей дочери одна жизнь», — вспомнила она.

В другом выпуске «Давай поженимся!» 32-летняя Юлия, владелица центра по психоанализу, осыпала ведущих угрозами и проклятиями в ответ на замечания насчет ее непростого характера. В итоге Гузеева, Сябитова и Володина покинули площадку до завершения передачи.

Вы одинокая, злая, никому не нужная баба в 32 года Лариса Гузеева о невесте Юлии

Еще один скандальный выпуск закончился тем, что с площадки ушла невеста: 31-летняя Дарья обматерила ведущих и покинула студию сразу после того, как Сябитова отсоветовала женихам строить с ней отношения. «Более того, даже не вздумайте выходить [с невестой], не то потом ко мне можете вообще не обращаться!» — вынесла свой вердикт телесваха.

Сваха Роза Сябитова Кадр: TV Grand Shows / YouTube

Вы [ведущие] соперницу увидели во мне или что? Что вы так на меня наговариваете, *** ? Вот и дальше так смотрите! (...) Меня трясет от вашей поддержки. Я не хочу ни к кому идти. Дайте мой номер телефона всем троим [женихам], я всем дам шанс завоевать такую женщину, как я Дарья 31-летняя невеста, участница шоу «Давай поженимся!»

«Горячий и одержимый самец»

Нередко на съемочной площадке «Давай поженимся!» происходили курьезы, не осложненные скандалами. Например, в одном из выпусков шоу побороться за сердце невесты пришел популярный блогер Олег Монгол. Он приготовил для героини передачи сюрприз — танец под песню Life певицы Zivert. Во время выступления блогера Гузеева перекрестилась.

Впоследствии танец жениха стал мемом: пользователи сети высмеивали движения Монгола и шутили, что для его выступления подошла бы абсолютно любая музыка. На YouTube даже появилось множество роликов, в которых на фрагмент с танцем блогера были наложены самые разные мелодии.

Участником другого выпуска шоу стал блогер Кирилл Терешин, который увеличил руки с помощью инъекций синтола и стал известен как Руки-Базуки. «Во мне есть очень такая черта важная — мне 22 года, я горячий и одержимый самец, кожа гладкая, все делаю медленно и аккуратно», — такими словами он поприветствовал невесту. В финале своего представления блогер исполнил танец.

Вместе с Терешиным на программу пришла и его бывшая спутница, скандальная модель Олеся Малибу. В студии «Давай поженимся!» она заявила, что невеста завидует ее красоте, и принялась спорить о том, у кого больше грудь.

Блогер Олег Монгол Кадр: Первый канал

Герои программы нередко пытались удивить ведущих и зрителей своими сюрпризами. Так, например, один из женихов въехал в студию передачи на коне и исполнил песню «Есаул молоденький». А в другом выпуске невеста оседлала жениха, когда пришло время ее сюрприза. Еще один участник шоу попытался показать стриптиз на площадке и сломал стол.

Любовь на «Давай поженимся!» пытались найти и многие звезды телевидения. В программе, например, участвовали телеведущая и певица Ольга Бузова, комик Тимур Батрутдинов, стилист Сергей Зверев, балерина Анастасия Волочкова и певица Юлия Ковальчук.

Пародии Харламова

Одним из главных почитателей передачи стал резидент Comedy Club, комик Гарик Харламов. Время от времени он выкладывает у себя в соцсетях фото и видео, где высмеивает героев и ведущих «Давай поженимся!». В одном из таких постов он в шутку предложил переименовать программу во «В мире животных». К публикации юморист прикрепил фрагменты с героями шоу, которые пришли в студию со своими питомцами.

Также комик опубликовал обложки несуществующего журнала SuperGar, где посмеялся над Гузеевой и Володиной. На одной обложке он указал, что его девичья фамилия — Гузеев, а на другой привел выдуманный совет от Володиной: астролог якобы рассказала, «как зачать от Стрельца, если он скорострел».

Обложки выдуманного журнала Гарика Харламова Фото: @garikkharlamov

Еще один пост комика был посвящен выпуску, где Гузеева и Сябитова вместе с женихом исполнили песню «Звездочка моя ясная». Харламов сначала показал поющих ведущих, а затем — кадры с кричащим сусликом, таким образом намекнув на сходство их вокальных данных.

Гузеева в ответ в одном из выпусков программы призналась, что Харламов «просто задолбал» ее своими шутками. Ее коллега Сябитова, напротив, заявила, что ей нравятся юмористические посты комика.

Я прямо всегда ему [Харламову] говорю: «Обожаю, продолжай в том же духе. (...) Ты делаешь это все профессионально… А мы с Ларисой будем стараться тебе еще подбрасывать темы для того, чтобы было смешно» Роза Сябитова сваха, ведущая шоу «Давай поженимся» в интервью для шоу «Алена, блин!»

Шоу перестало выходить на Первом канале в конце февраля 2022 года

«Давай поженимся!» и другие развлекательные передачи, среди которых «Кто хочет стать миллионером?», «Вечерний Ургант» и КВН, убрали из эфира Первого канала в конце февраля 2022 года, после начала спецоперации России на Украине. Сетку вещания канала изменили в пользу программ общественно-политической направленности.

После этого в сети неоднократно появлялись слухи о закрытии шоу «Давай поженимся!», однако каждый раз представители телеканала опровергали эти сообщения. В сентябре 2022 года Эрнст сообщил, что Первый канал начнет постепенно возвращать в эфир развлекательные шоу.