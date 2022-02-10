Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла истинный смысл передачи

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова раскрыла истинный смысл передачи. В эфире программы «Доброе утро» на Первом канале она заявила, что суть шоу заключается в решении проблемы одиночества. Фрагмент выпуска доступен на YouTube.

«Мы не телевизионное брачное агенство, мы программа о проблеме одиночества, поэтому мы всегда реагируем на модные тенденции. Все, что происходит, все изменения, которые происходят, — у нас», — объяснила телесваха суть шоу «Давай поженимся!». По словам ведущей, программа отражает современные реалии. К примеру, в шоу приглашают «инстадив», так как они в моде, заверила она.

«Женихи, правда, поумнели — особо не спешат. И знаете, им не нужны девы без образования и с финансами, и другими сложностями, и трудностями. Если у вас с этим все хорошо, то у вас шансы хорошие», — высказалась Сябитова о том, как менялись гости передачи за 14 лет существования программы.

Ранее Сябитова назвала причины снижения количества браков. Сябитова обратила внимание на то, что девушек, имеющих высшее образование и добившихся успехов в карьере, стало заметно больше, чем мужчин. По ее мнению, в результате это усложняет поиск подходящего партнера. Еще одной причиной, как уточнила телесваха, является надежда девушек на репродуктивную медицину и вера в то, что первого ребенка можно родить и после сорока лет.