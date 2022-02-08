Ведущая Первого канала назвала причины снижения количества браков

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова назвала причины снижения количества браков. О том, почему, начиная с 2010-х годов, девушки или не могут выйти замуж, или разводятся с мужьями через несколько лет, она порассуждала в своем Instagram-аккаунте.

Сябитова обратила внимание, что девушек, имеющих высшее образование и добившихся успехов в карьере, стало заметно больше, чем мужчин, что, по ее мнению, в результате усложняет поиск подходящего партнера по общению и браку. «По мере роста собственных доходов девушки теряют мотивацию как к совместному проживанию с мужчинами, так и к тому, чтобы проявлять терпение и снисходительность к каким-то мужским ошибкам в поведении», — отметила она.

Еще одной причиной, как уточнила телесваха, является надежда девушек на репродуктивную медицину и вера в то, что первого ребенка можно родить и после сорока лет. Сябитова заявила, что из-за этого у девушек создается ощущение, что впереди у них целая жизнь, поэтому до 35 лет они могут сконцентрироваться на карьере, а не на семье.

Ранее телеведущая рассказала в своем Instagram-аккаунте о неудачах в работе. Сябитова призналась, что в последние годы результаты ее деятельности как свахи ухудшились. Также она задалась вопросом о целесообразности следования вековым традициям брака.