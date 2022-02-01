Ведущая «Давай поженимся!» рассказала о неудачах в работе

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова рассказала о неудачах в работе. В своем Instagram она призналась, что в последние годы результаты ее деятельности как свахи ухудшились. Телеведущая также задалась вопросом о целесообразности следования вековым традициям брака.

«Моя работа свахи в большей степени опирается на традиционный подход к созданию брака, но я не могу отрицать, что результат моей работы (свадьбы) в последние годы резко упал», — посетовала Сябитова. По мнению ведущей, молодежь не хочет вступать в брак из-за того, что родители своим примером отбивают у них охоту жениться и выходить замуж.

Сябитова отметила, что традиционный брак строится на мужской ответственности и женской жертвенности. Однако современные мужчины и женщины не хотят следовать этим представлениям, подчеркнула она. «Может быть, проблемы не в людях, а в самом институте брака? Традиции не менялись много веков, есть ли смысл им следовать в 21 веке?» — высказалась телеведущая. Она также добавила, что старые схемы по созданию семьи уже не работают, а новых пока нет.

Ранее Сябитова назвала регион, в котором ценятся полные девушки. По словам телеведущей, такие представления о женской красоте бытуют в Африке, в частности — в Мавритании. Сваха добавила, что невест в этой стране насильно откармливают перед свадьбой.