Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ведущая Первого канала назвала регион с любящими полных женщин женихами

Ведущая Сябитова рассказала, что в Мавритании мужчины предпочитают женщин в теле

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала совет по поводу замужества девушкам, которые любят поесть и при этом обеспокоены фигурой и внешним видом. Об этом она рассказала в посте в Instagram, посвященном традициям других народов.

В частности, сваха назвала регион, где мужчины предпочитают женщин в теле — по ее словам, речь идет об Африке, в частности, Мавритании.

«Женихи этих районов очень любят полных женщин, для чего насильственно кормят их перед свадьбой. Если дома вскормить невесту не получается, девушек отдают на фермы, где их насильно откармливают», — рассказала Сябитова.

16 января Сябитова рассказала, что постоянно испытывала сомнения и страх, когда ей было от 20 до 30 лет. По ее словам, постоянные взлеты и падения очень изнуряли ее. Ведущая также дала совет людям старше 20 и младше 30 лет. «Не бойтесь осуждений от мира. Если вы молоды и у вас ничего нет, то в такие времена надо притворяться более значительными», — порекомендовала сваха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В России сочли несерьезными угрозы отключения от SWIFT
Сильвио Берлускони попал в больницу
Врач раскрыл способ быстрого восстановления после COVID-19
В горах Крыма массово травмировались туристы
Агент украинского защитника «Зенита» анонсировал уход футболиста
В российском городе выпало рекордное за всю историю наблюдений количество снега
Назван главный способ борьбы с плесенью в квартирах
Бузова резко оттолкнула фаната после просьбы сделать фото
Автоэксперт объяснил порядок действий при ДТП на парковке
Ведущая Первого канала назвала регион с любящими полных женщин женихами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter