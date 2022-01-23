Ведущая Первого канала назвала регион с любящими полных женщин женихами

Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова дала совет по поводу замужества девушкам, которые любят поесть и при этом обеспокоены фигурой и внешним видом. Об этом она рассказала в посте в Instagram, посвященном традициям других народов.

В частности, сваха назвала регион, где мужчины предпочитают женщин в теле — по ее словам, речь идет об Африке, в частности, Мавритании.

«Женихи этих районов очень любят полных женщин, для чего насильственно кормят их перед свадьбой. Если дома вскормить невесту не получается, девушек отдают на фермы, где их насильно откармливают», — рассказала Сябитова.

16 января Сябитова рассказала, что постоянно испытывала сомнения и страх, когда ей было от 20 до 30 лет. По ее словам, постоянные взлеты и падения очень изнуряли ее. Ведущая также дала совет людям старше 20 и младше 30 лет. «Не бойтесь осуждений от мира. Если вы молоды и у вас ничего нет, то в такие времена надо притворяться более значительными», — порекомендовала сваха.