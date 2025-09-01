Якубович поиронизировал над слухами о проблемах со здоровьем и назвал их полной хренью

Телеведущий Леонид Якубович отреагировал на слухи о том, что у него обнаружили сахарный диабет. Об этом пишет «360».

Комментируя сообщения о проблемах со здоровьем, ведущий в шутку заявил, что ему скоро придет конец. «Еле-еле три раза в неделю играю в теннис с предварительной силовой 15-минутной нагрузкой! Прямо на носилках приносят на корт! А оттуда на полеты! Жена рыдает, дети в истерике!» — с иронией ответил Якубович в комментарии, который изданию передал его концертный директор Табриз Шахиди.

Ведущий также назвал сообщения о его проблемах со здоровьем «полной хренью».

Ранее издание Shot заявило, что Якубович пожаловался врачам на слабость и на то, что он стал быстро уставать. Утверждалось, что медики диагностировали у него сахарный диабет с осложнениями и из-за этого запретили ему пробовать подарки гостей «Поля чудес».

