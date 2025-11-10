Якубович рассказал о договоренности с Эрнстом

Якубович рассказал, что глава Первого канала Эрнст одобрил его работу на СТС

Ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович, недавно ставший ведущим нового шоу «Усатые факты» на канале СТС, рассказал о договоренности с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом. Подробностями он поделился в интервью для проекта «Кино в деталях», запись которого доступна на YouTube.

По словам Якубовича, много лет назад он договорился с Эрнстом, что всегда будет сообщать ему о планах поработать на другом канале. «Дело не в том, что я прошу разрешение. Дело в том, чтобы сохранить тот образ, который я держу на Первом канале, и чтобы не уронить его нигде», — уточнил ведущий.

Якубович отметил, что полтора года назад пришел к главе Первого канала и предупредил его, что будет вести новое шоу на СТС. Эрнст спросил, о чем будет программа, и в итоге одобрил решение.

«Я буду брать программы, некоторое время вести их сам, потом брать соведущего, молодого парня какого-нибудь, симпатичного, одаренного. Я его научу, как это делается, и уйду, потом возьму следующую программу. И так потихонечку, поэтапно будем вводить талантливых ребят, которые смогут потом в будущем держать программы», — раскрыл свой замысел Якубович.

Ранее сообщалось, что Якубович стал популярным у молодежи. Телеведущего окружили молодые поклонники, когда он приехал в кинотеатр в Москве на показ фильма.

Якубович ведет программу «Поле чудес» на Первом канале с 1991 года. В 2025 году он стал ведущим шоу «Усатые факты» на СТС. В эфире проекта участники борются за денежный приз, отвечая на различные вопросы.