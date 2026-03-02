В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

Премьер Испании Санчес: Вся Европа должна быть против военной интервенции в Иран

Премьер-министр Испании Педро Санчес осудил военные действия США и Израиля против Ирана, назвав их неоправданными. Такую позицию он высказал на своей странице в социальной сети X.

«Можно выступать против ненавистного режима и одновременно против неоправданной и опасной военной интервенции. Я еще раз призываю к немедленной деэскалации, уважению международного права и скорейшему возобновлению диалога», — заявил политик. Санчес призвал все страны Европы последовать его примеру.

В свою очередь, глава МИД Латвии Байба Браже в интервью изданию Politico указала, что приоритетом Европейского Союза (ЕС) после начала конфликта между США и Ираном являются обеспечение защиты гражданского населения и деэскалация ситуации в регионе. Она также отметила, что иранскому народу должны предоставить возможность выразить свою волю.

«Евротройка» пригрозила Ирану

Лидеры Германии, Франции и Великобритании пригрозили Ирану военными мерами в случае, если государство продолжит наносить удары по их союзникам на Ближнем Востоке. Совместное заявление глав «Евротройки» было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел (МИД) ФРГ. Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер высказались, что «потрясены неизбирательными и несоразмерными ракетными атаками» Тегерана на страны Ближнего Востока. «Мы призываем Иран немедленно прекратить эти безрассудные атаки. Мы предпримем шаги для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе», — говорится в заявлении. Отмечается, что Лондон, Париж и Берлин договорились сотрудничать в этом вопросе с Вашингтоном и союзниками в регионе.

Фото: Amr Alfiky / Reuters

На фоне этого стало известно, что французский авианосец «Шарль де Голль» вместе со своей ударной группой поменял курс и выдвинулся в сторону восточного Средиземноморья. Военному кораблю пришлось прервать свою миссию в Балтийском море, чтобы отправиться в сторону Ближнего Востока. До этого появилась информация о том, что иранские беспилотники атаковали французскую военную базу, расположенную в Абу-Даби.

Иран ответил на военную операцию ударами по нескольким странам

В ночь на 2 марта Центральное командование (CENTCOM) США подвело итоги первых суток операции «Эпическая ярость» против Ирана. По подсчетам военных, американские самолеты и военные корабли нанесли удары по более чем 1000 целей на территории Исламской республики. В том числе, на укрепленные подземные ракетные базы были сброшены 900-килограммовые бомбы с самолетов-невидимок B-2.

В ответ Иран нанес ряд ударов по военным целям на территории ряда стран. Среди прочих, взрывы дважды прозвучали на Кипре — островном государстве, входящем в Евросоюз. Там в районе города Лимассол расположена база военно-воздушных сил Великобритании «Акротири». После атаки на объекте включалась сирена, а размещенные истребители поднялись в воздух, чтобы не попасть под вероятный повторный удар.