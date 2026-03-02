Реклама

02:02, 2 марта 2026Мир

Мощный взрыв раздался на базе Британии на Кипре

«14 канал»: Взрыв прогремел на авиабазе Британии «Акротири» в кипрском Лимассоле
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: STR New / Reuters

Очевидцы сообщили о звуках мощного взрыва в районе базы военно-воздушных сил Великобритании «Акротири» в кипрском городе Лимассол. Подробности раскрыли журналисты израильского «14 канала».

Уточняется, что на базе сработала сигнализация, также самолеты поднялись в воздух.

По первоначальной информации, в ночь с воскресенья на понедельник иранская ракета упала на территорию британской базы. Другие детали пока не раскрываются.

Случившееся совпало с совместным заявлением Германии, Франции и Великобритании о готовности присоединиться к возможным действиям против Ирана.

Незадолго до этого премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что государство одобрило просьбу США об ударах в Иране. Речь идет об использовании американцами британских военных баз для уничтожения пусковых установок и ракет Тегерана.

Ранее, как сообщали медиа, Иран ударил ракетами по трем танкерам США и Британии в районе Персидского залива и Ормузского пролива.

